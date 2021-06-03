重慶銀保監局3日公告，重慶螞蟻消費金融有限公司獲批開業，獲准經營人民幣個人消費貸款等業務。另有官員稱，螞蟻需要再開業6個月內完成花唄、借唄整改品牌整改工作。

重慶螞蟻消費金融有限公司3日獲批開業，董事長為黃浩、總經理為陳懷晟。螞蟻集團出資人民幣（下同）40億元，占註冊資本50％。南洋商業銀行出資12.008億元，占註冊資本15.01。國泰世華出資8億元，占註冊資本10％。

21世紀經濟報導引述銀保監會非銀部有關負責人表示，按照整改方案，螞蟻集團應在螞蟻消金公司開業6個月內完成花唄、借唄的品牌整改工作。整改完成後，花唄、借唄將成為螞蟻消金公司的專屬消費信貸產品，其他金融機構借助螞蟻集團提供的數據資訊所發放的消費信貸，不再標掛「花唄」「借唄」名稱。銀保監會要求螞蟻集團採取有效方式，保證金融消費者在申請消費信貸服務時能夠充分瞭解信貸服務提供者的名稱，避免引起品牌混同。

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