新冠疫情提高投資人對於ESG、可持續投資考慮因素的意識，並且重新評估投資方式，匯豐環球資產管理《可持續投資調查》在香港、中國內地和新加坡3個市場進行，調查結果顯示，可持續性、環境影響，以及氣候變化的三大ESG議題，被3地投資者視為最為值得關注的焦點，同時估計未來3至5年，此3地半數以上的投資者認為，投資組合將100％由可持續投資組成。

匯豐私人銀行及財富管理董事總經理兼亞洲區首席投資總監范卓雲表示，為推動疫後重建更可持續未來，一場前所未見的全球綠色革命正在迅速形成。

匯豐環球資產管理也發現，隨著亞洲家族企業進入傳承換代時期，千禧世代將承傳家族財富，將進一步激發對ESG和可持續投資的需求，年輕的財富繼承者更加關注財富對社會、生態環境、生物多樣性的影響。

范卓雲指出，無需在可持續發展與回報之間作出取捨。長遠來看，能夠緩和ESG 風險、且能發掘可持續發展機會的企業，將繼續表現領先，ESG 評分較高的企業，由於採納較有效管控ESG風險的措施，避免違反監管ESG法規所招致的財務損失，可限制股價下跌風險，「我們相信，通過多元資產策略，主動管理風險和把握新機會，是將ESG因素納入投資組合的良策。」

匯豐私人銀行尤其看好中國及亞洲的綠色投資前景，范卓雲指出，亞洲是全球最大的碳排放地區，佔世界總排放量的53％，目前中國是全球最大的溫室氣體排放國家，佔每年排放總量的27％，超越美國、歐盟和日本的總和。

亞洲區內的綠色、社會和可持續發展美元債券，年初至今的發行量已超越2020年總發行量，其中高收益綠色債券的發行量急劇成長。匯豐私人銀行及財富管理董事總經理兼北亞首席投資總監何偉華指出，中國將公布更多有關綠色金融發展及氣候風險管理的政策，預見未來三年中國綠色債券供應將每年增加15～20％，同時中國人民銀行也會提高綠色債券佔外匯儲備的比重，綠色債券可用作央行貸款的抵押品。

(工商 )