南韓39歲女演員韓藝瑟外型美豔又有火辣身材，被許多男粉絲視為女神，過去她和知名音樂人Teddy的一段情最廣為人知，2016年分手恢復單身後，外界都好奇她感情生活；直到今年5月韓藝瑟在IG大方認愛小10歲男友，震驚南韓演藝圈，但戀情公開後，男方被挖出曾任牛郎，甚至專門誘騙已婚女子，韓藝瑟也在昨（2）日發文護愛，直言「報導不是事實，只相信親眼看到的」。

韓藝瑟5月15日在IG曬出一張和帥氣男子的合照，介紹該男是她的男朋友，大方公開戀情後，外界也都對女神的新男友感到好奇；新男友比韓藝瑟小10歲，外貌更被認為神似男演員李帝勳，還曾是舞台劇演員，但已離開演藝圈，從韓藝瑟的字句中，還能看到她小女人地說，「我都叫他狗狗」、「會好好養他」。

韓藝瑟嫩男友黑歷史被挖出，她依然霸氣護愛。(圖/ 摘自韓藝瑟IG)

在戀情曝光沒多久，當地一名資深娛樂記者上節目爆料，指出韓藝瑟新男友根本不是什麼演員，曾經在牛郎店工作，還騙了不少女人的感情，當下韓藝瑟也透過IG回應，嗆爆料記者「這些是小說情節」；豈料，昨日南韓知名媒體D社也跳出來指出，韓藝瑟新男友不僅當過牛郎，還吃軟飯，對象專門找已婚女子。

韓藝瑟隨即也在IG更新動態，針對D社爆料表態，坦承自己知道男友過去曾在「卡拉OK」工作，但她卻指出性招待場所和卡拉OK是不同的，重要的是兩人在去年9月互相有愛意後，男友就馬上離開那份工作；她也霸氣地喊話，「報導都不是事實，比起我沒親眼看到的，我選擇相信我的朋友」，韓藝瑟更表示會對虛假言論提起訴訟，還會刪除惡意評論保護男友。

(中時新聞網)