國內新冠肺炎疫情目前仍是相當嚴峻，今天（3日）本土新增364例，教育部體育署所在的體育聯合辦公大樓，也有保全同仁確診，屬於輕症無症狀，目前已居家隔離。

體育署秘書室主任王浩祿表示，該保全同仁去過市場，所以有警覺性，周一（5月31日）有進行快篩，當時結果是陰性，今天上午接到通知PCR檢驗為陽性，沒有發燒、咳嗽等症狀，因為屬於無症狀、輕症的確診者，衛生單位請該名保全同仁先自主在家隔離。

全國進入三級警戒後，體育大樓也採取分流、居家上班，每天到署裡的人員大約80到90位，體育大樓每日上、下午都有定期消毒，確診的保全同仁工作內容相對單純，活動範圍也很固定，第一時間知道群診訊息之後，體育署馬上針對保全同仁的工作範圍進行加強的消毒。

王浩祿補充：「至於該名確診保全的接觸狀況，我們有去詢問疾管署，所謂一定程度的接觸的定義是指『有在一起共同地用餐』、『共同居住』、『面對面接觸15分鐘以上』，依照這位保全同仁的工作性質來看，應該是暫時不會有這樣（一定程度接觸）的疑慮，也提醒大樓所有的單位跟同仁這段時間也多注意自己的健康狀況，口罩戴好戴滿、勤洗手，如有身體不適情形，請在家休息不要到大樓上班。」

體育大樓今天也請所有人員6點半前離開，整棟大樓會再進行全面消毒，努力保護所有辦公人員的健康。

(中時 )