印度國防部於5月31日宣布禁止武器進口清單，其中詳細臚列禁止輸入印度的108種武器、系統與平台。這是繼2020年8月宣布101種武器在未來4年內禁止輸入印度後，第二次宣布武器禁運清單。印度國防部將此形容為「第二份正面表列本土化清單」，為實現國防自主與促進國防出口努力的一部分。

據「國防新聞」2日引述的聲明稿，新一波清單特別聚焦於印度近日研發、試驗的武器、系統之上。這些武器與系統未來可望化為實際訂單，實現新德里國防自主與擴大國防出口的目標。

聲明稿還表示，這些武器、系統與平台之所以會列入清單之中，主要是注意到其在本土國防產業中的潛力。藉由吸引提升科技與製造能力的投資，將帶動印度本土研發能力。

報導指出，這份清單將於2021年12月至2025年12月間逐步實施。呼應印度製造，名列清單的武器與平台包括：下一代護衛艦、單引擎直升機、空中早期預警及管制系統、用於山區地形的中度功率雷達、陸基中程地對空飛彈系統、定翼迷你無人飛行載具、直升機發射反戰車導引飛彈、戰場監控雷達、反器材步槍，以及供步兵單位使用的防雷戰鬥載具。

報導進一步解釋，第二波清單的大多數項目，是印度已能生產武器系統的分系統與附件，而非價格高昂的國防商品，如瞬時火力偵測與壓制系統、個人水下呼系裝備、船艦主配電板與電力分配系統、驅逐艦與巡防艦操舵裝置、高空水淨化系統、幻象2000與美洲豹攻擊機的可拋式油箱。

相較於2020年公布的第一份的101項國防禁運清單，當時名列清單的包括火砲、突擊步槍、輕巡洋艦、聲納系統、運輸機、彈藥、聲納、雷達、傳統柴電潛艦、通訊衛星與艦用巡弋飛彈。

印度國防產業協會理事長巴蒂爾(Jayant Damadar Patil)認為，第二份本土化清單證實印度政府與軍方對國防產業的信心，也驗證國防企業能提供尖端國防科技來滿足印度的安全需求。透過公布名單將帶動印度長期的商機，讓國防產業能投資與建設相關國防科技能力。

報導則指出，印度國防部擬每年至少編列100億美元的預算，用於採購本土國防產業生產的軍備；不過能維持多久仍不確定。

不過，1名廠商卻表示，這份清單列出的項目，印度國防產業已生產多年。為爭取未來有潛力的國防合約，民間企業需要的是著眼未來的禁運清單，而非針對現有軍品正面表列的名單

(中時新聞網)