疫情日益嚴峻，疫情吃緊，政府採購疫苗不力，企業與民間團體要自購疫苗又屢遭阻撓，而民眾重症及死亡率不斷攀高。對此，台北市長柯文哲表示，如果時間拖得越久，未來連死亡案例也都會校正回歸，疫情已擴散至各縣市，若要升級四級警戒，必須全島一致才有效。

柯文哲表示，疫苗已經吵太久了，看目前疫情發展，會慢慢擴散出去，台灣本來就是小島，島內這種流動太頻繁。若真的要到四級警戒，那要全島同時封城才有效，對於有症狀者撈出來集中管理。

柯文哲指出，目前台灣新冠肺炎疫情仍舊沒辦法有效壓制，如果管制時間拖得越久，跑出去的人也就會越來越多。「所以今天雖然死亡人數是17例，但是到後來，死亡也是要校正回歸」

柯文哲認為，因為很多死亡人數沒有加上去，時間拖越久越分散、越難防堵，局面發展到現在這麼程度，只剩下兩個方法，硬封城或是打疫苗。

柯文哲強調，硬封城的話對於台灣來講相當困難，就現階段三級管制兩個禮拜，但三級管制三個月，恐怕經濟會先受到巨大影響。柯直言，至於四級封城的話，GDP和經濟一定會掉，所以現在疫苗能打就先打。

(中時 )