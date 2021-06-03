1名網友日前打死1隻蟑螂後，蟑螂竟流出一大片紅色體液，讓他在網路發問「牠是MC來了嗎？不然怎麼是紅色的血？」而1名專業網友為此解答，原來蟑螂並非由血紅素攜帶氧氣，因此血液平時呈現透明，但準備產卵的雌性蟑螂會生成1種橙色物質作為卵巢養分，到時血液會呈現橘紅色；網友因此笑說「你打到孕婦了」、「原來是一屍多命」。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他日前打死1隻蟑螂，不過蟑螂的身體被擠壓後，竟流出鮮紅色的體液暈染衛生紙，因為他先前不記得打死蟑螂會流血，因此拍下照片詢問網友，甚至打趣地說「牠是MC（月經）來了嗎？不然怎麼是紅色的血？」

1名專業網友為此解答，原來蟑螂並非由血紅素攜帶氧氣，因此血液呈現透明，但準備產卵的雌性蟑螂會生成1種橙色物質作為卵巢養分，到時血液會呈現橘紅色。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

貼文一出馬上引發網友熱烈討論，有網友表示「吃了火龍果」、「前一晚偷喝西瓜汁」、「可能吃了番茄醬」、「有吃了什麼紅色的東西吧」、「牠是有血有淚的蟑螂」，一下湧出進300則回覆，也有網友笑稱「這是我看過最多人關心牠的死的蟑螂」；不過有專業的網友說出關鍵原因，竟是「因為牠準備產卵所以血是紅色的」。

據悉，蟑螂不是由血紅素攜帶氧氣，所以血液是呈現無色透明，而非紅色，但成年、準備產卵的雌性蟑螂為培育胚胎，肝臟會產生一種類似維生素A的橙色物質送到卵巢當養分，使牠們的血液呈現橙色；不少網友則笑說，「你打到孕婦了」、「你把他打到流產了」、「原來是一屍多命」。

(中時新聞網)