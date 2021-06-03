110年3-4月期統一發票已於110年5月25日開獎，特別獎中獎號碼為「59518250」。本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項幸運得主計有103位，獎金合計超過2億2千萬元，對中其他獎項之獎金計20億9千萬元。

百萬元以上獎金中獎得主中，總計有60位使用載具儲存雲端發票，其中17位是手機條碼、23位是會員載具、10位是公用事業載具，跨境電商電子郵件為5位，電子票證為3位，信用卡為2位。

財政部指出，發票「載具歸戶」是以手機條碼載具綁定其他各種載具，民眾即可使用手機條碼於財政部電子發票整合服務平台或統一發票兌獎APP，集中管理各種載具及儲存的雲端發票，並享有自動對獎及主動以電子郵件通知中獎之服務。

載具歸戶後，在開獎當月25日前，可透過整合服務平台完成領獎帳戶設定，每期中獎獎金將自動匯入指定金融帳戶，即可省下代發獎金單位領獎的時間及千分之四印花稅；未設定領獎帳戶者，且未列印電子發票證明聯，也可利用財政部統一發票兌獎APP兌領獎金。

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