大陸高考生去年破1千萬人，競爭非常激烈，想要擠進名校，學生壓力可說是壓力山大。犯罪集團嗅到商機，引發不少「助考」的弊案，大陸公安部3日召開記者會，會上稱，2021年以來，公安機關偵破涉考刑事案件28起，抓獲犯罪嫌疑人275名，涉案犯罪團大多利用互聯網招攬考生使用無線器材實施作弊。

據新華社報導稱，大陸高考安全關係萬千家庭，也關係社會公平正義，與群眾利益緊密相關。大陸公安部3日召開記者會指出，2021年以來，公安機關偵破涉考刑事案件28起，抓獲犯罪嫌疑人275名。涉案犯罪集團大多利用互聯網招攬考生「使用無線器材實施作弊」。在國家教育考試中組織考生作弊，向考生提供試題、答案，代替考試，出售、使用無線作弊器材等行為，均涉嫌犯罪，公安機關將依法嚴厲打擊。同時，公安機關提醒廣大考生及家長提高防範意識，切勿輕信網上各種「包過、保過、真題」的虛假資訊，謹防上當受騙。

(中時 )