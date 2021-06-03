周四公布一項調查數據顯示，歐元區五月商業活動飆升；隨著新冠相關的封鎖措施出現鬆綁，為歐洲經濟最重要的服務業注入活水。另本周稍早公布的工廠活動增速創下新高。

疫苗接種計畫的加速，以及每日病例數的減少，讓部分政府得以取消部分防堵病毒擴散的封鎖措施。

歐元區IHS Markit綜合PMI終值，從四月的53.8飆升至五月的57.1，為2018年2月以來最快的增速。該讀數也優於56.9的初值。

另外，歐元區涵蓋服務業的PMI終值，從四月的50.5飆升至五月的55.2，為近三年來的高點，亦高於初值預估的55.1。

IHS Markit經濟學家Chris Williamson解釋，歐元區龐大的服務業在五月出現活力，開始了堅實的復甦，看起來可能持續整個夏季。

服務業的新業務指數來到2018年初的高點。而隨著受壓抑需求的被釋放，整體綜合指數的新訂單指數彈升到創紀錄的58.4，為2006年6月以來新高。

疫苗初期接種的慢速，而隨著近期的加速，以及部分政府開始鬆綁管制，對今年的樂觀信心開始提高。服務業的商業預期指數從68.4上升到71.2，來到2004年1月以來最高讀數。

Williamson表示，對抗新冠病毒的管制措施在四月達到最嚴厲階段，而隨著到五月出現大幅的放寬，管制措施將進一步走向和緩，至少到秋季之前會是如此，當然前提是避免出現新一波的嚴重病毒傳播。另外隨著夏季的到來，應該有助進一步回歸正常的商業環境。

(時報資訊)