銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)因車用電子及散熱材料出貨暢旺，5月合併營收達6.95億元，月增3.9%，再創單月歷史新高，騰輝-KY預估，第2季營收及獲利可望優於第1季，再創單季歷史新高，今天外資及投信聯手買超，騰輝-KY股價以漲停作收，再創掛牌新高價。

騰輝-KY今年因汽車及消費性電子相關需求持續，尤其是電動車相關散熱應用進入成長期，加上銅箔基板價格調漲，推升騰輝-KY業績自3月起逐月攀升，5月合併營收6.95億元，月增3.9%，年成長92.9%，再創單月歷史新高，累計前5月合併營收為29.7億元，年成長38.7%。

騰輝-KY表示，公司在汽車LED車燈照明散熱材料應用上佔有重要市場份額，今年起受惠車市升溫散熱需求大增，促使散熱材料訂單大為增加，加上各國開始大力推行電動車，而電動車需要之散熱材料應用，如：車載充電器、逆變器、電源控制系統等，對於散熱材料面積的需求量是燃油車數十倍，因此在電動車驅動下，有信心散熱材料業績將進一步推升，成長足以期待。

再者，騰輝-KY高速高性能筆記型電腦使用的低損耗材料自去年下半年進入量產，目前訂單穩定，看好疫情後消費行為改變，筆記型電腦出貨量暢旺，可望為業績注入動能。

(時報資訊)