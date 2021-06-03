銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)因車用電子及散熱材料出貨暢旺，5月合併營收達6.95億元，月增3.9%，再創單月歷史新高，騰輝-KY預估，第2季營收及獲利可望優於第1季，再創單季歷史新高，今天外資及投信聯手買超，騰輝-KY股價以漲停作收，再創掛牌新高價。
騰輝-KY今年因汽車及消費性電子相關需求持續，尤其是電動車相關散熱應用進入成長期，加上銅箔基板價格調漲，推升騰輝-KY業績自3月起逐月攀升，5月合併營收6.95億元，月增3.9%，年成長92.9%，再創單月歷史新高，累計前5月合併營收為29.7億元，年成長38.7%。
騰輝-KY表示，公司在汽車LED車燈照明散熱材料應用上佔有重要市場份額，今年起受惠車市升溫散熱需求大增，促使散熱材料訂單大為增加，加上各國開始大力推行電動車，而電動車需要之散熱材料應用，如：車載充電器、逆變器、電源控制系統等，對於散熱材料面積的需求量是燃油車數十倍，因此在電動車驅動下，有信心散熱材料業績將進一步推升，成長足以期待。
再者，騰輝-KY高速高性能筆記型電腦使用的低損耗材料自去年下半年進入量產，目前訂單穩定，看好疫情後消費行為改變，筆記型電腦出貨量暢旺，可望為業績注入動能。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。