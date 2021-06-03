私立中國文化大學大倫館爆發4位學生確診，其餘313位學生進行快篩後，其中有14位學生快篩陽性，但經PCR檢測後全部呈現陰性，解除隔離，被認為快篩失準。台北市長柯文哲3日在防疫記者會上坦言，快篩的確有誤差，沒那麼準又靈敏，但速度快，其實快篩陽性到PCR陽性的比率還是80％，仍有效。

柯說，這段時間研究下來，快篩陽性到PCR陽性是80％，另外快篩陽性到PCR陰占20％是虛驚一場，快篩的確沒那麼準、有誤差、沒那麼靈敏，但比較快，針對陽明山文大案，年輕人沒症狀的「偽陽性」滿多；至於快篩陰性就一定沒事嗎？當然沒有，快篩陰性到PCR陽性占1％。

柯指出，快篩20分鐘就知道結果，然後再趕快做PCR，這對醫院的量能是重要指標，狀況嚴重就送去醫院；但也會擔心在等PCR檢測後到結果出爐期間的2天，就有傳染的情況。

北市副市長黃珊珊則強調，她認為，快篩還是雙北最有效的方法，4名確診的文大生中，有1人就是回台中的家一陣子，後來驗出確診，針對宿舍防疫管理，是學校要做好的，但她也呼籲學生在宿舍或家裡，都要分開用餐。

黃珊珊說，之前萬華區公所、戶政事務所及消防隊，就有5到6位同時快篩陽性後來PCR陰性，台中朝陽科技大學也有29人快篩陽性後來PCR陰性。

北市仁愛醫院副總院長璩大成指出，快篩陽性到PCR陽性的比率達82.8％（真陽性），現在也會持續追蹤這個準確度，他目前仍認為快篩是有效且具迫切性的工具，可在早期找出確診者。

璩大成說，但也是會有所為中間值及「極端值」，文大案算是極端值這種特別現像，北市不會不管，依然嚴密觀察整個過程，並會針對檢測內部的品管、設計的種類、操作的人員，還有程序、地點，都會小心偵測，另外在外部方面，於密度、盛行低的地方做篩檢，通常偽陽性會升高，但他仍認為快篩在雙北是有效的方法。

(中時 )