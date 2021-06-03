【政新鮮】防疫策略錯誤永遠無法清零 楊志良轟：最會溝通的政府只搞鬥爭！

台灣疫情嚴峻，於3日又出現新高峰新增583例本土個案。台北市長柯文哲更直言，若沒能儘早施打疫苗，如今發生在台北市的狀況，3周後也會發生在全台。前衛生署長楊志良接受⟪中時新聞網⟫專訪時砲轟：「 這就是我們這次防疫重大的策略錯誤，政府只會搞鬥爭！」

楊志良表示中央沒有與地方政府或專家共同討論如何加強防疫。(攝影/陳盈臻)

楊志良指出，雖然希望柯文哲說的是錯的，但這目前的現況來看可能性非常大，由於防疫政策出了重大錯誤，縱使地方政府和民間都一再的說需要快篩，中央卻拖到5月11日本土疫情大爆發才做，他怒批：「蔡英文總統不是講說是最會溝通的政府嗎？可是疫情指揮中心從來詢問地方政府或學者專家的意見，完全沒有做討論！」

目前疫情在全台擴散，楊認為，未來疫情非常不樂觀，很多感染源都已無法追蹤足跡，當病毒開始在地化後，本土確診案例幾乎不可能清零。他無奈表示：「中央政府的防疫是七分鬥爭，三分防疫，一定會失敗，天天還在雙標、甩鍋，運用七分的力氣歌功頌德維護政權，實在不可取。」

面對現在的困境，楊志良提到只有疫苗可以解決，他向中央喊話，民間若要幫忙請政府放手，只要確定來源正確，是合法的廠牌就可以開放進來，楊說道， 「這是人家的本事，你自己這麼沒有本事，那民間有本事就好」。最後他也呼籲，請政府不要用疫苗議題製造兩岸對立，對台灣完全沒有好處。

(剪輯/邱子軒)

(中時新聞網)