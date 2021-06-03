官方遊戲預告

由 Devolver Digital 發行、《High Hell》獨立遊戲製作團隊 Terri Vellmann & Doseone 操刀的作品《淤泥餘生 Sludge Life》宣布發行一周年並結束限時免費，這款讓玩家盡展怪奇藝術天分的模擬器目前可在任天堂 Switch，以及 Steam、Epic Game 上進行 PC 版本下載，定價新台幣 256 元，6 月 10 日前於 Steam 平台上購買可享 85 折優惠。

「若不冒一些險的話，很難在事業中嚐到成功的滋味。」發行商 Devolver Digital 的 CFO Fork Parker 如此評論：「但為一個發行一週年的遊戲漲價當然不算在內！」

漫步在一座被污泥覆蓋的小島之中，玩家們將扮演 GHOST，一個想要在塗鴉菁英中占有一席之地的新生代塗鴉畫家。在企業冠名的地景之中遨遊，與其他塗鴉畫家交流，在這座汙染叢生的島嶼上收獲慕名青睞及有害垃圾。你將成為島嶼之王，讓整座島嶼遍布你的塗鴉，並滲透到汙染整座島嶼的企業 GLUG 之中，還是讓這一切與你玉石俱焚？

玩家在《淤泥餘生》中扮演一名新生代塗鴉畫家。

遊戲特色

體驗在遊戲中「安全地」大肆破壞的快感。

好奇心與自由意志將是你唯一的動機 ── 隨你喜好地在這小小的開放世界中行動。

在你隨身攜帶的筆記型電腦中搜尋並下載小遊戲，透過在遊戲裡玩遊戲消磨時間。

來一根 Ciggy Cig 品牌的香菸吧，他們的味道真的讚啦！

為奇形怪狀的動物們和矛盾的 NPC 們拍張照片吧！

隆重鉅獻「放屁」按鈕。

一個巨嬰、一座社區籃球場跟有兩個屁眼的貓。（不須額外加價）

遊戲共有三大結局，最後還有堅強耐操的工作人員名單。

對《淤泥餘生 Sludge Life》有興趣的玩家，可以到 shopsludgelife.com 看看周邊商品，聽聽 BIG MUD’s Bubble Up 或是到 Bandcamp 將 Doseone 充滿迷幻氛圍的原聲帶作品輸入進你腦海，並追蹤 @devolverdigital 的 twitter 帳號以獲得最新消息。

(科技)