埤頭鄉公所今也緊急進行例行性消毒。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化出現最新麻將傳播鏈，攤開衛生局提供的確診足跡來看，多數都在埤頭鄉興農村牌友聚會，就有村民爆料說有專門找人打牌的「賭婆」，再危害村莊，有其他村長看不下去駁斥，表示鄉下打牌的都是農民，大家利用農閒期庄內三五好友一起打牌，絕對沒有職業賭場，被塑造成賭窟讓他很不滿。

李村長表示，埤頭鄉人口外移、老年化嚴重，超過6成鄉民都靠務農維生，農民利用農閒時在庄內與三五好友打牌已是常態，多半都是娛樂性質，職業賭場農民絕對沒有足夠的金錢下去玩，每個村莊都有1、2個據點可以看到農民打牌，只是消磨時間娛樂動腦，結果被說成這樣。

李村長說，鄉下農民長輩農忙時勤奮工作，農閒時也沒有家人在家，三五好友聚會的娛樂就是打牌，目前染疫的村民多半是在發布三級前所感染，三級宣布後大家就不敢再群聚，他也極力宣導千萬不要群聚，除可能染疫之外，被抓到還會受罰。

李村長強調，大家都是受害者，真的沒有必要這樣汙名化埤頭，也呼籲大家口罩要帶好，保護自己也保護家人，不要染疫後才後悔，造成醫護人員的困擾，也造成大家的困擾，也呼籲打牌的民眾若有發現症狀，盡速依縣府規定到醫院篩檢。

警方表示，疫情嚴峻縣府強烈要求加強查察，絕對不可能放過任何一角，轄區內確實沒有收到相關通報，也沒有民眾檢舉的案子，24小時針對轄區可能有賭博情事的熱點加強巡邏，不可能寬待，另村民表示發現職業賭婆招攬賭客，會再進一步調查掌握，來釐清事情原委。

(中時 )