蔡英文今日在官邸接見包括工總理事長王文淵、三三會理事長許勝雄、工商協進會理事長林伯豐、台灣商業聯合總會理事長張平沼、商總主席賴正鎰、工業區廠商聯合總會榮譽理事長秦嘉鴻等工商團體負責人就疫苗、紓困以及缺電等議題進行意見交流，與會人士對蔡總統之關心咸表感謝。

蔡總統表示，政府有誠心與企業界溝通並解決目前面臨的各項問題。有關缺電部分，政府會積極進行解決；新冠疫苗接種部分，6月份將有國外包括日本疫苗進口，會加快施打的速度和擴大施打範圍。至於紓困方面，行政院院會今日通過紓困特別預算2,600億元，將採從寬、從速、從優原則辦理紓困。

工商團體感謝蔡總統撥冗傾聽企業界的心聲，惟工商界普遍認為台灣目前疫情嚴峻，近期內若不能對疫情有效掌控，勢必對台灣經濟產生嚴重影響。工商界籲請政府儘速進口疫苗，並協助有意願進口疫苗的團體及企業，縮短申請及審查流程，以順利取得國外疫苗。

(工商 )