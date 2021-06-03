台中市北屯區大坑里家庭群聚感染累計21例確診，首例72歲婦人（案7527）的78歲染疫丈夫（案7928）2日過世，成為中市首起新冠肺炎重症死亡個案。市長盧秀燕說，疫情期間民眾遭遇生離死別，她感同身受；市府將成為市民強力後盾，全力協助家屬各項治喪事宜，請市民安心防疫。

民政局長吳世瑋指出，中市首起死亡個案遺體3日已移往大甲殯儀館火化場進行火化，因家屬3個兒子和3個媳婦都在隔離治療中，由住在外縣市女兒處理後事；目前往生者骨灰先由葬儀業者收置暫厝，4日將移往潭子生命紀念館進塔。

吳世瑋說，往生者遺體依「傳染病防治法」規定，需於24小時內火化。若往生者家眷尚在隔離中，無法親自處理喪葬事宜，市府就啟動急難救助；市府將以電話聯絡授權人，協助火化、骨灰暫厝安置等，待家眷居家隔離期滿，再交由家眷處理後續事宜。

吳世瑋強調，台中市目前有2座火化場，分別附設於東海及大甲殯儀館，一經接獲確診者遺體，現場防疫小組即刻啟動防疫機制；由穿著全套防護設備人員執行棺木火化作業，立即就棺木行進路線及其周邊環境設備採嚴謹高規格消毒作業，落實防疫作為，提升殯葬環境防疫能量。

(中時 )