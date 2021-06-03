對於日本媒體日前透露，日本預計於6月下旬向台灣供應阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗一事，駐日大使謝長廷也在臉書表示，AZ疫苗要有2～8度冷藏，會交由專業大公司去規劃，才有全套冷鏈配備。

日本首相菅義偉2日宣布，將對外提供3000萬劑新冠肺炎（COVID-19）疫苗，分給急需疫苗的其他國家和地區；《每日新聞》則引述政府消息人士指出，在與台灣商量後，預計於6月下旬向台灣供應阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。

在日本首相官邸任職的不具名官員告訴《每日新聞》，因為台灣對日本政府表示「希望於6月中旬以後取得疫苗」，因此正按照此規劃協調相關作業進行，但未提及提供的疫苗數量；報導也提到，雖然也有人提議透過COVAX，但目前預計直接向台灣提供。

駐日大使謝長廷2日也在臉書表示，AZ疫苗只要有2～8度冷藏，一般企業或醫院的冰箱就可以處理。最初想說爭取到日本的疫苗如果數量不多的話，暫時放在駐日代表處宴客廳廚房大型冰箱。後來請教專家才知道運出運入也要有冷凍車，否則恐怕疫苗變質或效期縮短。事渉國人健康安全還是不能冒險，就交由專業大公司去規劃，才有足夠空間和全套冷鏈配備。

(中時新聞網)