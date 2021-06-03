台中市長盧秀燕，推動防疫新生活運動中，鼓勵民眾多使用行動支付，「嗶一下就成功付款！」（經發局提供／黃國峰台中傳真）

經濟發展局長張峯源3日指出，台中推出的「零接觸」購物運動，有「掃碼免接觸」、「付款少停留」及「交易享回饋」三大優點。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

「嗶一下就成功付款！」疫情嚴俊，減少人與人的接觸，台中市長盧秀燕，推動防疫新生活運動中，鼓勵民眾多使用行動支付，減少因現金接觸產生的染疫風險，經濟發展局長張峯源3日前往東海藝術街商圈，示範行動支付交易，短短幾秒就完成零接觸付款，非常便利。

中市經濟發展局長張峯源3日與東海藝術街商圈主委郭達鴻及東海里長林秋蘭，一起到東海藝術街示範行動支付交易，只要將手機與機器保持10至15公分距離，幾秒內就完成零接觸付款，呼籲年輕朋友教家中長輩使用，打造防疫新生活。

張峯源指出，台中推出的「零接觸」購物運動，有「掃碼免接觸」、「付款少停留」及「交易享回饋」三大優點，不僅降低疫情風險，更可享有專屬優惠，呼籲民眾共同響應。

另針對店家方面，市府啟動「行動支付倍增計畫」，協助店家建置行動支付，商家享有免申辦費、專任輔導等優惠，參與的前2,000名店家還有手續費1000元減免優惠，並結合支付業者提供民眾回饋，協助店家化疫情危機為商機，歡迎還沒申辦的店家儘速申辦。

經發局近一步說明，這次參與行動支付倍增計畫的支付業者包括街口支付、Line Pay、悠遊付、Pi錢包、台灣Pay、Google Pay、Apple Pay、Samsung Pay、icash Pay等業者，將一同為台中行動支付推出優惠回饋。

行動支付諮詢需求可電洽執行單位04-22288338或02-27002277，或至台中市政府經濟發展局網站( https：／／www.economic.taichung.gov.tw／ )查詢。

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