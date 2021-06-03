全球陸續開展新冠疫苗接種後，全球何時能恢復正常往來成為經濟復蘇中最受關切的問題。大陸知名防疫專家張文宏估計，疫苗接種率較高的以色列、英、美等國家等可能會偷偷地在今年下半年恢復開放，中國大陸則估計會在明年上半年有條件地與一些國家恢復往來，這些改變當然都取決於疫苗接種的速度。

據《觀察者網》報導，正在青島舉行的博鼇亞洲論壇全球健康論壇第二屆大會的新冠疫苗分論壇上，大陸知名網紅醫生、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，首先開放的以、美、英等疫苗接種率高的國家之間先行開放，其他國家不是不接納他們，而是本國疫苗接種未完成，因此中國要趕快在年底前把疫苗接種做好。

張文宏說，即使中國向全球大量供應疫苗，但由於其他更多國家疫苗供不應求，只能優先保證國內使用，全球70多億人口全部完成接種也得好幾年，因此全球何時恢復往來還不知道。但有些國家今年下半年就會有條件地恢復，希望中國在明年上半年跟一些國家有條件地恢復。只要儘快接種疫苗，就可以跟疫苗打得不錯、發病率低的國家恢復往來。

至於未來新冠疫苗是否會像流感疫苗一樣每年都要打？張文宏認為，雖然大多數推斷對此都得出肯定的答案，但目前還不能完全確定。因為，新冠感染者康復後帶有抗體，但仍有20%的機率會再次感染。疫苗接種後的保護率隨著時間推移會不斷下降。未來是否反復接種疫苗，要在接種後的第2年進行評估，看有多少已接種疫苗者感染，第2年如果沒有就再看第3年，直到打過疫苗的人普遍出現感染的現象，這個時候就是一個重新布置接種疫苗的時機。

此外，張文宏還表示，中國與大多數國家的疫情有很大差異，未來是否重新接種新冠疫苗也要參考其他國家的資料，如此可以很從容地進行新冠疫苗再次接種的佈置工作。

(中時新聞網)