5月31日松山機場立榮航空飛往廈門航班，有旅客持核酸檢測陽性證明卻仍登機，導致地勤人員、機組人員及旅客陷於染疫風險之中。長榮航空企業工會3日提出4點聲明，包括：政府及立榮航空公司應針對本次疏漏提出完整檢討報告；若有員工因此確診，不僅應視為職災，更應賠償；航空公司應提供地勤人員充足的防護裝備；最後，政府應加速地勤人員及機組人員的疫苗施打速度。

長榮航空企業工會表示，核酸檢測陽性者為何仍能自由移動？究竟是通報系統的問題，還是隔離的監管機制不完全？政府應提出檢討報告。

針對出境檢查的把關，為何持核酸檢測陽性報告的旅客可以被放行，是否在檢查流程中有制度上的問題，立榮航空應做出檢討。本次事件顯然有人為疏失，若有員工因此確診，不僅應視為職業災害，政府及立榮航空更有義務給予賠償。

工會表示，本次事件也突顯了機場人員的高風險，航空公司除了應充足供應口罩、乳膠手套、護目鏡及防護衣，建議航空公司提供一線同仁隨身攜帶的消毒噴霧或酒精。

工會表示，機場地勤、機組人員等高接觸風險人員，政府應加速打疫苗，並確保對航空業第一線從業人員的疫苗供應量，以降低一線人員的壓力與恐懼。

(旺報 )