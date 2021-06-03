新冠疫情持續升溫，汽車分期業務龍頭和潤企業表示，第2季營運目前影響有限，如大小貨車分期業務成長動能甚至相當強勁，國際業務動能也持續成長，整體資產品質目前也維持穩定良好，再加上和潤積極執行防疫措施，輔以數位轉型成功，整體作業數位化包含繳款、進件、案件審查、主管簽核等，將疫情變數降至最低。

和泰汽車旗下和潤企業今日舉行線上法說會，由於業務動能佳，第一季營運績效報佳績，皆有雙位數成長，第一季合併營收為41.2億元，年增18％，應收帳款淨額達1,634億，年增19％，稅後淨利達億9.03元，年增40％，每股盈餘達1,52元，較去年同期成長29％。其中合併營收、稅後淨利更是創下興櫃以來歷史新高。

和潤企業表示，第一季獲利能有如此表現，主要是因近年來業績成長明顯，資金成本下降，及轉投資的和運國際租賃業務及獲利回復成長動能所致。後續新增放款業務則需再觀察，因為這一波疫情相較去年衝擊更全面、影響範圍更廣，但若疫情獲得控制，是可以有樂觀的機會，但也需審慎應對。

和潤企業透露，今年營運重點則會著重在擴大車輛分期核心業務領先地位、強化重車新車／中古車市佔率、衝刺二輪事業打通全國機車通路、布局綠能新能源事業與融資以及中國大陸事業深度與廣度的發展。

(中時 )