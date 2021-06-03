華為（Huawei）在6月2日晚間正式發表鴻蒙2.0系統（HarmonyOS 2），以及多款原生搭載鴻蒙系統的新品。在先前華為就曾指出，鴻蒙是支援多設備、跨平台的分散式系統，不僅可以搭載在智慧電視、智慧手錶、電腦、電器、車輛、物聯網（IoT）等設備上，HarmonyOS 2也是可適用於智慧型手機的版本，因次備受矚目。

華為消費者業務CEO余承東。（摘自YouTube）

【完整版】万物皆鸿蒙！华为Huawei HarmonyOS 2系统及全场景新品发布会

華為在發表會中，為鴻蒙系統定下了「一生萬物、萬物歸一」的口號，表達了鴻蒙可以廣泛支援多元化設備、以及多種設備皆能透過鴻蒙達成互聯願景的特性。不過直得注意的是，第三方設備需要安裝鴻蒙系統，才可與之進行簡易的連接。

藉由HarmonyOS 2系統，華為介紹使用者可以在手機上統一控制手機以及其他設備，只要這些設備有與電話進行連接，例如空氣清淨器、電扇等等。利用「超級終端」介面，使用者可以將手機靠近安裝了鴻蒙系統的設備，即可在手機上對其進行控制。

在發表會中，華為也發表了幾款搭載鴻蒙系統的新品，包含HUAWEI WATCH 3。可透過設立3D 旋轉錶圍，使用旋轉手錶的方式進入菜單，共有4種款式，還有Pro系列。華為指出HUAWEI WATCH 3可獨立使用，不用隨身攜帶手錶也可運作，可收聽串流音樂，還可拍照錄影等。此外，則是發表了 12.6 吋 OLED 螢幕的HUAWEI MatePad Pro，華為指出它可與Windows共用，在剪片時成為第二螢幕；可支援雙app顯示，同時使用兩個app增加生產力。也可透過聽寫方式使用語音轉文字的功能來輸入。可搭配專屬的觸控筆（M-Pencil）、智能磁吸鍵盤以及智能皮套。

搭載鴻蒙系統的HUAWEI WATCH 3新品。（摘自YouTube）

搭載鴻蒙系統的平板HUAWEI MatePad Pro。（摘自YouTube）

除了智慧手錶HUAWEI WATCH 3、平板HUAWEI MatePad Pro等，華為也宣布推出4G版本的Mate40 Pro、Mate40E、Mate X2以及nova 8 Pro等採用HarmonyOS 2的版本。並宣布HarmonyOS 2的「百機換新升級」計畫，第一階段6月2日開啟P40系列、Mate40系列、Mate30系列以及MatePad Pro將可升級HarmonyOS 2；第二階段從Q3開始，Mate20系列、nova 6/7/8系列以及MatePad可獲升級；第三階段則是Q4起針對智慧屏V系列、智慧屏S系列、Mate20 X系列以及華為平板M6進行升級；2022年上半年則預計針對Mate10系列、Mate9系列、nova 5系列、P20系列、P10系列、華為平板M5、華為智慧屏V系列等多年前的舊款產品都將進行鴻蒙系統的升級。

隨著HarmonyOS 2系統（鴻蒙系統）正式發表，華為也公布百機升級計畫。（摘自YouTube）

隨著HarmonyOS 2系統（鴻蒙系統）正式發表，華為推出四款搭載鴻蒙系統的4G手機，讓舊機換上新的系統，重新再出發。（摘自YouTube）

另外，華為也同步發表了HUAWEI MateView 無線原色顯示器、34吋螢幕支援165Hz更新率的HUAWEI MateView GT螢幕，以及新款HUAWEI FreeBuds 4真無線耳機。華為在會中也同步發表了全新的P50系列手機，而華為消費者業務CEO余承東指出「因為大家都知道的原因」，目前P50系列還無法確定上市日期，會努力想辦法把這一款產品帶到消費者面前。

華為正式發表P50手機，但未公布上市時間。（摘自YouTube）

發表會最後，余承東以「萬物互聯時代，沒有人會是一座孤島」作結，在當前的時代，人們透過網路、智能設備、社交網路都會被連接起來，無論經歷多大的困難，多大的打擊，華為堅持為全球消費者提供更好的用戶體驗、更好產品的決心將不會改變。今日所發表的HarmonyOS ，以及多款搭載HarmonyOS 的新品就是代表華為決心的例證。

(科技)