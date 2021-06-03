雲林縣政府加強移工防疫，由縣長張麗善（中）啟用多國語言防疫車。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣因台塑六輕在麥寮鄉設廠，加上斗六、元長等工業區，移工人數有2萬1000餘名，縣政府3日錄製國語、台語、英文、印尼文、越南文、泰文等多語言防疫內容，透過廣播車巡迴20鄉鎮宣傳，麥寮鄉公所也針對鄉內眾多移工加強防疫宣導，避免出現防疫破口。

雲林縣長張麗善表示，縣府積極配合中央防疫，宣導工作不間斷，但電視頻道、廣播電台多以國、台語為主，為讓移工朋友更了解台灣目前的防疫政策，特別錄製多國語言防疫宣導內容，再藉由廣告車搭配車身廣告看板，在全縣20鄉鎮大街小巷播放。

張麗善說，廣播車除了在街道巷弄巡迴宣導，亦會在各工業區上下班車流量大的時段，以及菜市場出入口等人潮聚集處，定點加強宣導，呼籲縣內67萬4622名鄉親及2萬1529名移工朋友，務必落實防疫措施，避免感染風險及杜絕病毒傳播，保護自己也保護親朋好友。

麥寮鄉長蔡長昆指出，麥寮鄉人口近5萬人，但每天外來人口超過2萬人以上，包括六輕工業區員工1萬餘人，外包商1萬餘人，很多是從縣內各鄉鎮甚至外縣市到工業區上班，移工數量也相當多，染疫風險相對增加，因此將配合六輕管理部，針對移工加強防疫宣導。

蔡長昆說，目前麥寮鄉已出現2名確診者，鄉民們都非常擔心，呼籲大家盡量減少外出、出門務必戴口罩，公所清潔隊已增加人手1天8組人員，前往鄉內13村早、晚各消毒1次，確診者足跡消毒3次，若曾到確診者足跡範圍且出現相關症狀者，請盡速前往快篩站進行檢驗。

(中時 )