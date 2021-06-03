疫情連環爆，繼花旗開第一槍縮短分行營業時間後，短短三日內又有5家跟進。金管會銀行局3日公布，目前已收到花旗銀、郵局等二家「縮短分支營業時間」的通報，尚未有「暫停營業」的通報。至於聯邦銀、京城銀、凱基銀、台中銀等也都已自行公告縮短營業時間。

疫情嚴峻，金融從業人員染疫狀況也愈來愈多。金管會5月25日時就放寬銀行可因疫情彈性調整分行營業時間，6月1日更宣布放寬可暫時關閉分行。各銀行可自行評估，若有分行已有半數以上行員「居家隔離」時，該分行可暫停營業，事後報金管會備查。

花旗銀行為首家在官網公告縮短營業時間的銀行，針對雙北疫情嚴峻地區的5家分行（板橋分行、襄陽分行、永和分行、敦化分行及天母分行）調整營業時間，銀行閉門時間從原本的「3點半」，改為下午「1點半」。

聯邦銀行則是除了台北市微風廣場內的簡易型分行外，所有分行（含保管箱）自5月31日起，營業時間提前30分鐘打烊，也就是從原本下午4時打烊，提前至下午3時30分。

京城銀行則是調整位於疫情熱區的板橋、新莊、雙和與蘆洲分行，縮短營業時間1到1.5小時不等。

凱基銀行則公告，自6月4日起，雙北的敦南分行、大安分行、瑞光分行、民生分行、中山分行、雙和分行、新店分行及高雄市左營分行，調整營業時間為上午9時至12時；台北市大直分行及中彰投的彰化分行及大里分行，營業時間則調整為中午12時至下午3時30分。

台中銀也為疫情考量，依循金管會「因應疫情措施」，於3日常董會通過，自6月7日起縮短9家位於雙北地區分行營業時間，分別為大同、復興、中山、內湖、新店、新莊、板橋、三重、土城分行，營業時間調整為銀行營業日上午10時30分至下午3時30分。

(工商 )