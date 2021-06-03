銀太多，銀行放存比降到史上新低。據銀行局3日公布，4月因為民營企業還款，國銀4月放款餘額少了9億元，同時企業穩定獲利，金額回存銀行，造成4月國銀存款增加近3,181億元，4月底國銀放存比降到70.24％，創歷史新低，放款與存款間差額突破13.58兆元，則續創新高。

同時，銀行前四月稅前獲利近1,201億元，僅較去年同期成長7.8％，獲利成長主要來自手續費收入比去年同期增加49億元，利息淨收益增加4.9億元，及比去年前四月少提了呆帳準備72.6億元，在資本市場多頭行情下，銀行前四月投資獲利反而較去年同期少了35億元，導致獲利並不亮眼。

銀行本業以放款收息為主要收入，但在低利率環境下，銀行放款淨利息收益成長不易，如今年前四月國銀放款增加逾6千億元，若與去年4月底相比，放款一年來增加逾1.68兆元，但利息淨收益只比去年多增加4.9億元。

今年4月底銀行放款餘額是32兆664億元，因為民營企業放款單月減少578億元，雖然房貸及土建融增加800多億元，但單月放款還是比3月底少了9億元。

同時間企業穩定獲利，法人客戶存款持續增加，4月底國銀存款餘額達45兆6,528億元，創歷史新高，單月增加近3,181億元，如合庫、華南銀行、台企銀等法人客戶多的公股銀行，4月單月存款都增加440～529億元不等，而前四月國銀存款已增加逾8,566億元，比去年同期多出43.7％。

因此4月底國銀存款與放款間的差額拉高到13兆5,864億元，放存比降到70.24％的歷史新低，代表銀行有近三成的存款沒有放出去，有些是作法定準備，有些則拿去作投資，增加銀行獲利。

但因為銀行多數是投資債券居多，去年債券殖利率走低，不少銀行趁機大賣債券，獲利增加，今年債券殖利率走升，銀行手中的債券增值不多，因此今年前4月銀行投資收益反而比去年少了34.6億元。

(工商 )