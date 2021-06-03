【LIVE直播】輕颱彩雲來襲！ 氣象局下午4時發佈海警｜2021.06.03

中央氣象局表示，今年第3號颱風「彩雲」海上颱風警報已於今(3)日稍早4時發布，今天下午5時颱風位置位於鵝鑾鼻南南西方510公里海面上，預估暴風圈將逐漸進入東沙島、巴士海峽以及台灣海峽區域，明(4)天下半天到周六(5)上半天是最接近台灣時間，假設強度與且路徑不變，不排除最快明天深夜到後天清晨針對南台灣部分縣市發布陸上颱風警報。

氣象局課長林秉煜表示，颱風未來路徑方面，明天下午到後天清晨是「彩雲」最接近台灣的時間，不過明天鋒面也在逐漸接近，馬祖、金門地區沿海也有較強風力出現，明天西南部、東半部及恆春半島，甚至宜花地區也有長浪出現機率，提醒民眾多加留意。

林秉煜指出，將與方面，今夜明晨恆春半島有零星降雨，白天西南部降雨明顯增多，中午前後午後雷陣雨發展會特別明顯，尤其午後山區、大台北地區要注意有短延時強降雨，不排除有局部大雨甚至豪雨出現可能，持續時間也會較長些。

颱風狀況，目前颱風所在的環境海溫有利其維持能量與強度，但明天北上到了台灣西南方海域時，因為該區域海溫相對不足，垂直風切也較強，不利其結構發展，預估未來24到36小時會維持輕度颱風，或是稍微到減弱到熱帶性低氣壓，但假設強度維持且路徑不變，最快明天深夜到後天清晨可能針對南部縣市發布陸上警報，不過具體狀況仍待觀察。

林秉煜說，今天半夜到明天隨著滯留鋒面逐漸南下，造成西半部東北部有短延時強降雨，以及局部大雨或豪雨，後續影響台灣的主要還是滯留鋒面帶來的天氣型態。

(中時 )