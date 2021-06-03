疫情持續升溫，五星級飯店救亡圖存，寒舍旗下台北喜來登大飯店開發「LINE線上客服點餐」，滿額即有飯店專屬的「小飯堂美食外送車隊」快速將美味餐點親送到府；雲朗集團旗下的君品酒店自5月底推出當日現作外帶外送餐點-頤宮烤鴨、雲軒活龍蝦與四人套餐，增加餐飲產能後，桃園皇家薇庭續攻轉型商機。

台北喜來登指出，因應防疫升級而改變的消費模式，館內從日式鍋物、酸辣泰菜、炭烤牛排到窯烤比薩等各式美食皆可外送，透過「LINE線上客服點餐」，週一至週五上午十點到十二點、下午兩點到四點，由服務人員協助消費者即時訂餐快速又便民。

台北喜來登也自組外送車隊，從點餐下單、餐點製作到車隊外送採一條龍服務，專屬的「小飯堂美食外送車隊」，每位飯店外送員均會配戴口罩、護目鏡、手套等防護措施，送餐前後針對手部、保溫箱進行清潔消毒，讓外送美食更放心。

君品酒店甫於上月推出當日現做外帶外送料理，銷量最佳的是米其林三星「頤宮」中餐廳烤鴨四吃與「雲軒」西餐廳水煮活龍蝦，顯示出消費者即使無法至餐廳用餐，仍有在家點用星級飯店美食的需求。

君品酒店指出，外送餐點由同仁親送、來確保所有餐點品質無虞，且君品服務同仁也深刻感受到大家必須守在家裡少出門的煩悶，更發揮貼心服務的巧思，在外送紙袋上親手寫下對客人的祝福與感謝，謝謝客人堅定守護台灣，在親送的過程中，更有客人暖心地和服務同仁鼓勵打氣，表達希望疫情後還能吃到君品美味餐點。

君品Collection中的桃園皇家薇庭近期也加入外帶外送行列，服務桃園在地消費者，搶攻端午節家宴需求，主推人氣居高不下的加拿大水煮活龍蝦，以水煮烹調方式，紮實地鎖住龍蝦的鮮味甜味與水分，針對家中有長輩喜愛中式料理的家庭，也推出三套五人份現做的外帶外送中式桌菜。

(中時 )