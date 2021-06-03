每個人都希望可以遇到全心全意對待自己的另一半，但有些人天性就是比較濫情，就算已經有對象了，還是到處和其他異性搞曖昧，是個十足的渣男／渣女。近日搜狐運勢專欄發文，點名摩羯座、雙子座和金牛座的女性是「渣男剋星」，對方的任何小動作都逃不過她們的雙眼。

1、摩羯座

摩羯女性格比較理智，也不容易因為愛情沖昏頭，而且她們對未來非常有規劃，假如對方並沒有出現在她們對未來的規劃中，那麼不管做什麼事情，摩羯女都不會心動，而且她們一向很重視追求者的言行舉止，光是只會說甜言蜜語，對她們來說一點效果都沒有。

2、雙子座

渣男遇見雙子女就像是「老鼠遇見貓」一樣，她們天生就是渣男的剋星，非常聰明且很有手段，如果對方使出了什麼招數，在她們眼裡都只是小把戲，雙子女比起其他條件，更重視對象的內涵，但偶爾她們也會路見不平，遇到渣男就起了玩心，把對方握在手掌心玩弄。

3、金牛座

金牛女非常理性務實，很明白自己想要的到底是什麼，如果想讓金牛女徹底愛上一個人，那個追求者就必須很有耐心，花費很多的時間和心思，取得她們的信任和好感，而渣男大部分都只是想玩玩而已，根本不願意浪費這樣的精力，因此根本不可能有打動金牛女真心的機會。

(中時新聞網)