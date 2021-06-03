雲林縣北港鎮1名老翁運動健身防疫，遭流浪狗圍攻送醫。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮河川地公園最近有一些民眾運動健身防疫，但此處流浪狗聚集，日前發生1名75歲老翁被流浪狗圍攻送醫事件，3日雲林縣動植物防疫所人員前往追捕並設置誘捕籠，將先把具攻擊性的流浪狗送往代養場收容，並勸導民眾不要餵養。

北港鎮流浪狗集中在北港溪旁河川地公園、北港牛墟、菜市場、北港糖廠等處，其中河川地公園的流浪狗因有人餵食，繁衍速度很快，目前已有數十隻，經常成群結隊覓食，不少在此運動的民眾都有被狗群追逐甚至攻擊的經驗。

北港鎮公所、縣議員蔡孟真、蔡岳儒最近接獲民眾反應，1名75老翁到河川地公園運動，近十隻流浪狗先圍著他猛吠，後來竟撲上來攻擊，老翁大叫並用手驅趕，但狗群並不離去，旁邊有人見狀趕緊拿掃把來助陣，才把狗群嚇跑。

老翁事後到醫院就診驗傷，身上有多處撕裂傷，他心有餘悸表示，為了增加抵抗力防疫，所以到公園運動，沒想到狗群會找落單者攻擊，他見一群狗向他猛吠非常害怕，但年紀大跑不了，只能大聲呼救，還好有人伸出援手，否則後果不堪設想。

縣議員蔡孟真服務處祕書蔡欣耘說，3日防疫人員用吹箭追捕流浪狗，但狗兒被射中後逃入河邊草叢內，根本找不到，因此只能設置誘捕籠，過幾天會再來追捕，希望先將有攻擊性的「帶頭老大」流浪狗捉起來，日後再設法為狗群結紮，讓數量不再增加，最後自然消失。

防疫人員指出，《動保法》修正案於2017年通過後規定零安樂死，目前全縣收容的流浪狗已達380多隻，捕捉方式治標不治本，狗群聚集主要是有人餵養，因此將勸導餵養者不要餵食，另外，持續結紮、落實「寵物登記」制度減少棄養，也是重點工作。

(中時 )