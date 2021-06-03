因應新型冠肺炎疫情升溫，前交通部長林佳龍與其捐款發起的光合基金會，共同號召企業捐贈組合式負壓隔離艙，兩天內募集超過5000萬元，共可購入20座組合式負壓隔離艙。林佳龍說，盼以最快速度將設備空運來台，讓身處第一線高風險的醫護人員，有好的設備與輔具減輕負擔。

林佳龍在臉書貼文說，由日立公司所生產的室外組合式負壓隔離艙，適用檢疫或隔離的急診需求；日本政府已廣泛使用在醫院及實驗室，國內衛福部立桃園醫院先前也曾受贈1套此款設備。

林佳龍指出，經詢問衛福部和桃園醫院，全國醫院確實有增添負壓隔離艙的需求，全台需求大約160 座，初步了解一台經費約為250萬元，盼以實際行動支撐醫療體系，支援前線的醫護人員。

林佳龍表示，近日與光合基金會發起捐贈組合式負壓隔離艙，用以支援COVID-19前線防疫工作的行動，包括光合基金會與大肚山產創基金會各率先購入一座後；他寫信希望能有更多人幫忙，獲得大肚山基金會校友、雲林之友會鄕親和企業家朋友踴躍響應。

林佳龍在短短兩天內就募資超過5000萬能購入20座，與負擔所需運費，他希望以最快的速度將這些設備空運來台，送達最前線；讓身處第一線高風險區的醫護人員，更需要有好的設備與輔具，減輕負擔、降低風險。

林佳龍說，感佩醫護人員日以繼夜付出，他們負重前行，挺立在最前線，這些辛苦難以想像，心疼之餘不停思考如何多做一點事情，減輕他們的負擔；擔任交通部長期間參與國家防疫工作，看見基層防疫的辛勞與風險，尤其處在第一線高風險區醫護人員，更需要有好的設備與輔具，方能負荷升溫的疫情。

林佳龍強調，這次集資捐贈負壓隔離艙的自發行動，在兩天內即達到20座的初步目標，盼帶動更多善心人士接棒捐贈防疫物資給第一線的醫護和工作人員。光合基金會將與中央疫情指揮中心保持密切聯繫，盼以最快速度在一週內，將負壓隔離艙送至前線，為醫護人員帶來及時雨，也為台灣祈福。

(中時 )