疫情延燒全國第三級警戒延長至6月14日，所有校園國際化活動全部喊停。為了讓獨自在家學習的學生們能夠與學校同學保持聯繫，參與並關懷社會時事，醒吾科大特別發想推動「醒吾語言不設限，全台疫情消下去」活動，透過世界各國語言，用歌聲創意影片為台灣集氣加油！

國際生范公泉一個人在家拍攝的練習照。(戴志揚翻攝)

商管學院院長李國豪親自帶隊拍攝台灣加油影片。(戴志揚翻攝)

為台灣加油引發熱烈迴響，除了韓國籍張秀任老師參與，包括越南生、馬來西亞生、香港生、緬甸生及陸生等，都紛紛揪團拍攝影片為台灣加油，共有28國人及近300位夥伴參與影片拍攝。活動同時激發了學生創意與強烈學習動機，不只有各國語言，還有客語、格魯特語、阿美族語、凱達族語，連手機語、日文御宅藝都被學生挖出來學習。

表演藝術系老師吳函砡外型亮麗迷人深獲學生喜愛，寫詞帶動同學一起參與台灣加油影片拍攝。(戴志揚翻攝)

流行音樂學程的同學羅永悅自彈自唱為台灣加油。(戴志揚翻攝)

尤其流行音樂系同學所完成的「讓我們用音樂帶你逃離疫情」作品，影片的配樂由學生自行作曲完成，表藝系全體教師的「藝師疫遊」作品，剪輯了疫情新聞片段，搭配吳函砡老師自己作詞，帶大家回顧這段疫史的發展後，再一起以20種語言為台灣加油，每段影片都真誠感人，值得一再回味。

活動以「台灣加油」為主軸，參與者可以召集夥伴，一起學習各國語言如何說「臺灣加油」，並透過影片串連呈現。參與過程中，學生除了必須學習各國語言之外，更需學習如何透過線上的溝通、串連及合作完成作品，最後還得進行影片剪輯，整個活動除了為台灣集氣加油外，背後隱含的教育意義更是這個活動的最大收獲。

醒吾科大國際生武氏錢來自越南西寧市，她表示越南現在疫情也越來越多，但是政府還可以控制住，台灣目前疫情對她來說，不只工作機會比較少，生活上也比較不方便，由於來台灣快四年已有濃厚感情，所以邀同學一起拍攝台灣加油的影片，希望能幫台灣醫護人員和大家加油，讓台灣越來越好。

來自越南平福市的醒吾科大國際生范公泉，他認為越南的疫情形勢複雜，陽性病例呈上升趨勢，新的病毒變種出現阻礙了疫情的平穩，北江和胡志明市正在全力防疫，越南人民與政府共同決心就是擊退新冠病毒，希望疫情早日得到控制。

他憂心說：「台灣的疫情最近也發生了變化，新冠病毒感染者在5月下旬開始迅速增加，導致學生必須在線上學習，而工作時數減少也影響收入，對我們而言，新學期的開始將是相當艱難的。這次拍攝台灣加油的影片是為了要向大家傳播正能量，提高保護自己和他人免受疾病侵害的意識。」

全心創作的表演藝術系老師吳函砡，很感謝流行藝術學院院長舒宗浩、老師與同學們配合拍攝了這些影片，她希望透過集氣及詞曲與歌聲，帶動學生們一起為台灣加油，同時激發學生創意；計畫管考中心主任郭盈芝指出，疫情期間大家雖只能遠距視訊，醒吾科大學習活動凝聚了愛與關懷，為嚴峻疫情注入一股暖流。

(中時新聞網)