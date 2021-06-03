南投縣3日再度零確診，縣內確診個案維持20例，其中7人與草屯鎮東方紅時尚會館有關，衛生局因此啟動東方紅採檢專案，身分保密，請接觸者預約採檢；縣府8大行業聯合稽查小組，已稽查縣內高風險行業共129家次。
衛生局長黃昭郎表示，即日起至6月9日啟動「東方紅養生會館及養生館核酸（PCR）採檢專案」，採檢對象為曾前往東方紅時尚會館、養生館的消費者及從業人員，專案採電話預約方式，由衛生局評估後，安排至所在地醫院進行核酸（PCR）檢測，採檢結果將盡速以簡訊通知，包括諮詢事項、採來結果及身分，全程保密。衛生局預約諮詢專線（049）2222612，服務時間上午9點至下午5點。
建設處長李正偉表示，從5月24日迄今，總計已稽查129家次高風險行業，其中包括草屯鎮25家、南投市26家、名間鄉11家、竹山鎮17家、埔里鎮26家，魚池鄉、水里鄉與集集鎮3家；草屯鎮（第2次）21家，都沒有違規營業情形。
雖然縣府執行聯合稽查時，各場所都依規定停業，但是，仍有不肖業者心存僥倖，前門公告停業卻巧開後門，私下提供外送服務，警方透過錄影監視器追查，並且埋伏跟監，陸續在水里鄉、草屯鎮及竹山鎮，查獲養生館違規外送服務案件，都將依法裁罰。
李正偉強調，防疫期間，必須防堵一切可能的破口，希望民眾不要趴趴走或違法群聚，相關業者不要再心存僥倖違規營業，否則將依規定裁處30萬元罰鍰，而且，如果經查獲再犯，將強制執行斷水、斷電。
(中時 )
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