疫情嚴峻，彰化市公所宣布，市內5座公有市場從6月4日起全部實施，宣導市場分流管制的措施，市場每周一休市，每周三、五、日由身分證尾數單號的民眾採買，而每周二、四、六則由身分證尾數雙號採買。

全台目前仍實施三級警戒，彰化縣疫情也未明顯趨緩，彰化市長林世賢表示，為避免民眾至市場採買群聚成為防疫破口，全市公民有共5個市場，全部實施宣導進行市場分流管制的措施，包括民生市場、華陽市場、民權市場、南門市場以及民有的三民市場。

彰化市公所公用事業課長鐘志仁籲請民眾，即日起至市場採買時，請務必攜帶手機以及身分證件，便於進行簡訊實聯制及市場分流。市公所強調，公有市場會持續做好環境消毒的工作，也請市場攤商與民眾配合各項防疫措施，全民共同防疫，保護自己也保護他人。

市長林世賢呼籲市民們，民眾採買應全程佩戴口罩和落實簡訊實聯制，並請民眾分流採買；採買時以少次多量為原則，盡量避免採買群聚，以達到將疫情感染的風險降至最低的目標。

(中時 )