因應疫情停課，學習不能中斷，國立暨南國際大學圖書館，推出「暨．書」館藏快送服務，暨大的教職員工及學生，只要在網路上填妥館藏快送服務申請表單，無論是中英文書籍，或是珍藏典籍，都可以透過宅急便配送到府。

暨南大學校長武東星表示，暨大有將近60萬冊的館藏圖書，在中部各大學中排名第5，絲毫不遜於其他歷史悠久的大學圖書館；疫情期間，除了降低所有可能的實體接觸風險，師生的學習和研究也不能因疫情而中斷，因此，圖書館推出館藏快送到府服務，讓師生輕鬆利用學校的資源，宅在家防疫的生活，也能充實不耍廢。

暨大圖書館的館藏快送到府，對於教職員工在家自主學習的小朋友，也是一大利多，因為，圖書館不僅有豐富的學術館藏，還有許多休閒類，以及適合小朋友閱讀的漫畫與書籍，讓孩子在整天看3C產品之外，多了不盯著螢幕的選擇。

暨大觀餐系龐鳳嫺老師表示，除了專業學術資料外，暨大圖書館也有深受國小中低年級喜愛的偵探讀本系列；或是長期高居漫畫排行榜高木直子的系列作品；以及可以讓廚藝突飛猛進的最新食譜。

暨大並提供全國文獻傳遞服務（NDDS）與期刊文獻傳遞服務（JADE），可以協助教職生取得圖書館尚未典藏的相關研究資料，包括圖書和期刊，以彌補館藏不足，並促進資源的流通與利用；疫情期間，全國各地的圖書館均不開放，但透過暨大的館藏快送服務，可以讓師生的研究、學習與休閒不中斷。

(中時 )