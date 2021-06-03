5月底的梅雨，在上游集水區降下豐沛雨量，陸續灌注到日月潭，使得日月潭水位上升到736.49公尺，蓄水量也回升到34.6％；中央氣象局3日發布彩雲颱風海上警報，希望彩雲颱風也能帶來雨量，注入日月潭。

位於仁愛鄉的霧社水庫，在這波梅雨來臨之前，已接近乾涸，僅存6％的蓄水量，大約200萬公噸的蓄水量；但上游集水區甘霖普降，使得霧社水庫的蓄水量與日俱增，水位上升約10公尺，3日有效蓄水量突破1555萬公噸，蓄水率達41.4％，而霧社水庫的儲水，將會陸續灌注到下游的日月潭。

日月潭在梅雨來前，水位下降到733公尺，蓄水率20.57％，有效蓄水量只有2634萬公噸；而因豪雨普降仁愛鄉，上游的武界引水隧道，及包含栗栖溪的新武界引水隧道都滿載，雙管齊下水力全開，最大進水量總共每秒80公噸，那已經是引水隧道的最高輸水量，而日月潭的水位也因而上升到734.42公尺，蓄水率提高到26.3％，有效蓄水量3362萬公噸。

日月潭昨天水位736.49公尺，比梅雨前的水位上升3公尺多，蓄水率34.6％，有效蓄水量4433萬公噸，進帳頗豐。

日月潭下游的集集攔河堰，主要是調控彰化縣、雲林縣的農業灌溉及工業用水，平時仰賴日月潭放水供應，但在這波梅雨時，水位一度上升到213.66公尺，逼近滿水位，目前蓄水率69％，蓄水量438萬公噸。

(中時 )