水上分局積極追緝嫌犯，案發後18小時就將人逮捕到案。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

水上鄉龍德村某超商1日深夜遭1名嫌犯變裝後恐嚇取財1萬元，水上分局員警積極追緝，18小時破案，逮捕康姓通緝犯，縣長翁章梁3日下午特別前往水上警分局慰問員警辛勞，並致贈加菜金，感謝警方全力協助防疫工作，勤務加重，還不忘維護治安迅速偵破刑案。

嘉縣警方1日深夜22時接獲水上鄉龍德村轄內某超商店員報案，指稱一名男子徒手以言詞恐嚇搶走收銀機內現金約1萬餘元後逃逸，轄區水上分局獲報後組成專案小組積極追緝，經漏夜地毯式清查案發地附近監視器，發現歹徒作案前先徒步往超商勘查，再變裝在超商附近偷機車前往犯案，警方找到車主時，車主還沒發現機車已遭竊犯案，由於歹徒逃逸時在鄉間巷弄小道疾速逃竄，專案小組研判應係居住在案發地附近，經訪查後鎖定康姓通緝犯涉有重嫌。

警方調查後發現嫌犯可能逃往雲林地區，追尋查知藏匿在雲林縣斗南鎮某旅社，進行圍捕時康嫌拒不開門，警方破門後壓制逮捕，並起獲作案衣物、贓款及安非他命毒品等物。康嫌坦承犯案，全案18小時內破案，康嫌移送地檢署經法院裁定收押。

翁章梁表示，警察除了執行禁止娛樂場所營業、舉發未戴口罩及查緝假訊息等防疫工作，治安工作也絕不鬆懈，這段時間全體警察的辛勞。翁章梁強調，嘉義縣的治安和警方不容挑釁，警方一定會在最短時間內偵破。

警察局長廖訓誠呼籲，治安維穩是警察的本業，不因疫情嚴峻而有任何鬆懈，疫情期間任何想趁機危害社會治安的不法分子，都是對警方公權力的挑釁，對於轄區發生的治安事件，都將傾力查緝，維護鄉親防疫期間良好的治安環境。

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(中時 )