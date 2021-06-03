莫允雯過了半個多月隔離生活，學會更自在獨處。（三立提供）

莫允雯過了半個多月隔離生活，學會更自在獨處。（三立提供）

莫允雯、吳念軒主演的《戀愛是科學》目前停拍，只能播精華篇因應。（三立提供）

莫允雯、吳念軒主演的《戀愛是科學》目前停拍，只能播精華篇因應。（三立提供）

由莫允雯、吳念軒主演的台視、三立周日偶像劇《戀愛是科學》，在上月15日雙北宣布進入第三級防疫警戒後，劇組即刻停拍，上周日已開始播重新剪輯的精華篇因應，該劇成了全台灣唯一一部邊拍邊播、直接受疫情影響而中斷拍攝、影響播出時程的戲劇。女主角莫允雯3日接受視訊專訪時表示，目前劇組就只能等待疫情緩解、解除第三級警戒，她真的很希望14日可以解封，「劇本早已全部完成，我也已經知道顏霏和小豬豬的結局了，只要夠安全時，就可以復工拍攝。謝謝劇組這麼保護我們！」

莫允雯說，雖然很多人擔心如果收視熱度因此消退了怎麼辦，但沒有什麼比大家的安全健康更重要的事，「我們是在接到消息的當天下午就撤班了，因為演員真的無法戴口罩拍戲，會完全暴露在風險之中」，幸好目前先剪輯了三集精華篇，並保留一集劇情重要轉折的存檔。這也是她第一次發生拍攝中的戲被迫停工的狀況，不過她表示，剛好之後重新開拍就是進入故事新的發展方向和階段，很希望更多人看完精華篇後可以接著繼續收看新進度。

莫允雯過了半個多月隔離生活，學會更自在獨處。（三立提供。服裝michael kors提供）

居家防疫半個多月，她坦言，在連續3、4個月每天都忙著拍戲的生活步調中，突然停下來，變得很空閒，加上不能出門，讓一向很愛曬太陽、衝浪等戶外活動的她，第一周過得超慌超焦慮，後來活出心得後，發現自己是個需要計畫、行程表的人，所以從上周開始她每天都認真安排在家的活動行程，每天起床後就跟著YouTube頻道做各種運動30分鐘、洗完香噴噴的澡後，開始每天最大的樂趣：打健康綠拿鐵以及煮咖啡、自製黑咖啡冰磚，下午時間就看劇、看電影、準備煮晚餐，喜歡畫畫的她，這陣子更是激發出很多以前沒有的潛力，嘗試了不同畫風、畫法，累積更多作品，現在的她調適得非常好，每天都過得豐富充實。

不過她並非一直都這麼能夠獨處，莫允雯坦言，以前的自己連上廁所都要拉著經紀人陪，「我從小就無法一個人吃飯，只要空閒就必須找人陪我，這兩年遇到的人事物多了，學習的機會也變多，開始強迫自己必須正視這問題，才發現原來我這麼害怕一個人，就是因為內心缺乏安全感，我害怕獨處時會聽到腦袋的聲音，因此開始訓練自己給自己能量，發現獨處也可以為自己帶來很大的自由和安全感」，現在的她除了可以一個人吃飯，也開始會享受一個人的時間。

最令她開心的是，她籌備近1年、加入環保理念研發的首支產品洗面凝膠，原本因為她忙著拍戲而延宕，這陣子終於找到時間趕緊拍攝形象照、印刷、寫文案，下周就可以上線開賣，「感覺好像生出了一個小孩」。

這是她投資的第一份副業，她說以前就很想做這件事，只是不會真的去做，但2020對她來說是改變很大的一年，深感「有想要做的事就要去做」，於是就開啟了這趟旅程，初心就是希望用最天然純淨的力量守護自身，所以產品也堅持無害配方、無動物實驗、減低環境負擔，不用塑膠瓶改用玻璃瓶。

(中時 )