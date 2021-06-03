「日本放送協會」（NHK）3日報導，為協助台灣因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，日本政府已決定緊急提供一批約120萬劑的AZ疫苗，預計4日宣布。

NHK報導，針對自5月以來疫情突然惡化、需要緊急擴大疫苗施打的台灣，日本政府已決定4日宣布向台灣提供疫苗，種類為阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）研發的AZ疫苗，數量約120萬劑。

日本首相菅義偉2日才在與疫苗全球取得機制（COVAX）共同主辦的線上疫苗高峰會議中表示，決定將經由COVAX等複數途徑，向其他國家和地區提供在日本製造的3000萬劑疫苗；而針對COVAX所缺乏的17億美元（約新台幣470億元）資金，日本也宣布包辦8億美元（約新台幣221.2億元），加上其原先提供的資金，總額已達10億美元（約新台幣276.7億元）。

NHK指出，日本政府為了不輸給正積極向全世界提供疫苗、展開「疫苗外交」的北京政府，今後不僅將對外國提供疫苗，還會向其他發展中國家提供支援，協助其打造運送疫苗所需的低溫運輸物流網路，加強日本於國際社會上的存在感。

日本已和阿斯特捷利康公司簽署1.2億劑的AZ疫苗合約，前3000萬劑自美國進口疫苗原液，由日本自行裝瓶；其餘9000萬劑則完全在日本授權生產。但由於擔心血栓副作用問題，目前日本公費施打尚未納入AZ疫苗；再加上日本訂購的輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗已足夠國內使用，讓希望能在9月使用期限到期前，讓現有的3000萬劑AZ疫苗發揮最大作用。

(中時新聞網)