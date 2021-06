黃明志日前推出一首馬式英語舞曲《You Know Who Is My Father》因爲歌詞一句話「整天追BLACKPINK,整天DFK」,DFK在英文翻譯叫做「masturbating」(打手槍),惹到大批支持BLACKPINK的粉絲相當不滿,並在他的YouTube影片底下瘋狂留言:「Respect」,甚至要黃明志向BLACKPINK道歉。

黃明志昨(2日)在官方臉書上表示:「我相信這首英語Rap,美國和英國人應該聽不太懂,沒辦法,誰叫這裡是馬來西亞。這兩天被Blackpink各國的粉絲洗版攻擊了,到目前都還沒有停止的跡象,只可惜他們連這首歌要表達的內容是什麼都看不懂。」他表示,其實也能理解就好像我聽不懂日文,但看他們的愛情動作片也會很High一樣。

這句歌詞「整天追BLACKPINK,整天DFK」,惹到各國支持BLACKPINK粉絲相當不滿。(圖/黃明志 youtube)

這首新單曲《You Know Who Is My Father》創作靈感是來自生活,真實經歷的故事,歌曲內容想傳遞,有些富二代仗著自己有錢就欺負人,就動不動拿自己爸爸出來講,歌詞內容在諷刺富二代一些行為,也直呼自己在MV戴著橘色假髮浮誇模樣:「非常想打自己。」

引起各國網友支持BLACKPINK的粉絲相當不滿,並在他的YouTubeMV底下留言洗板。(圖/黃明志youtube)

這首歌曲公開在平台後,引起網友們正反兩面不同看法,許多網友底下留言討論:「肯德基和麥當勞的粉絲也要出動才行!不然會輸给BlackPink的粉絲」、「你永遠是最棒的!無人能取代!」、「紅到去西方國家了」、「Blackpink粉絲就是被講中了,所以才這麼激動!」、「這種字眼已經讓人很不舒服了而且還侵犯女性 」、「加BLACKPINK的LOGO沒經過經紀公司的允許,擅自放上是造成侵權」、「不知何時開始你也要靠BLACKPINK來衝流量了,看起來江郎才盡了」。

(中時新聞網)