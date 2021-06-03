由暐順集團捐贈給中國醫藥大學新竹附設醫院的行動採檢亭，已正式啟用，可使醫療人員在相對舒適的環境，降低染疫風險，完成採檢作業。（莊旻靜攝）

中國醫藥大學新竹附設醫院3日啟用行動採檢亭，暐順集團捐贈行動採檢亭、羅氏Liat新冠病毒快篩試、鼻咽專用病毒採檢拭子及採檢管，使醫療人員得以在較為舒適的採檢環境中，以零接觸方式保護自身安全，免受風吹日曬之苦。

中國醫藥大學新竹附設醫院陳自諒感謝暐順集團熱心公益，他也表示，過去護理師均須暴露在戶外，忍受風吹日曬，穿全套防護衣十分悶熱，而在行動採檢亭中，得以透過較為舒適的方式，零接觸完成採檢任務。

暐順集團董事長林妮穎指出，第一線醫護人員十分辛苦，透過捐贈也表達謝意和敬意，暐順集團在新竹深耕40年，基於社會責任、齊心抗疫義不容辭，協助守護民眾健康。

急診室主任游俊豪表示，院內每天採檢人數達200人，會將採檢民眾依風險分流，減少民眾在醫院等待的時間、交叉感染的機會。行動採檢亭結合掛號漢採檢，隔開患者與醫護人員，也降低篩檢負擔及染疫風險。

由暐順集團捐贈的移動式採檢亭，可供兩條線同時採檢，設置在需要大量採檢的地方，如果有防疫需求，都可做做機動調度，隨機支援。檢驗科主任楊晶安感謝暐順集團，捐贈羅氏Liat新冠病毒快篩試劑3組，捐贈鼻咽專用病毒採檢拭子及採檢管，可提供須緊急醫療的民眾PCR快篩，最快在20分鐘就可取得檢驗報告，以即時進行必要的醫療處置。

(中時 )