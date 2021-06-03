企業捐贈疫苗難解，但是筆者有95%的信心，6月將會有1000萬劑疫苗來台，不是別人，就是日本，可望捐贈1000萬劑的AZ疫苗。這不是什麼內幕消息，是筆者用邏輯分析推理，預告6月可能會有大量疫苗抵台！

首先，因為5月底蘇院長曾經說，6月是疫苗規模最大的施打月，是疫苗施打高峰期，但相信很多讀者和筆者一樣，總是百思不得其解，因為沒疫苗來台，該如何大規模施打？台灣只計畫買3000萬劑疫苗，其中1000萬劑是國產疫苗，目前效力未知，最快可能也要7月才拿到，但目前6月中央確定的，只會來約200萬劑，200萬劑不足以說是大規模施打，所以其他的2000萬劑該從哪裡來？除非平白無故多了1000萬劑，才有可能大規模施打。

但是筆者想到，駐日代表謝長廷原本說日本要送的AZ疫苗，如果數量不多，可以儲放在代表處的冰箱，AZ疫苗只需冷藏在2至8°C，但是謝長廷昨(2)日表示，要交由專業大公司規劃冷藏運送計畫，這暗示著日本要給的疫苗，會比你我想像中的還多，就可能去補足6月的大規模施打疫苗數量，所以可能高達1000萬劑AZ，將會送給台灣，因為日本放著不送，也是丟掉，所以當然會用贈送疫苗，來回饋台灣當人情。

所以，有日本的1000萬劑AZ疫苗加上中央確定的200萬劑，1200萬劑就會讓6月，成為最大規模的施打月，也難怪CDC先行公布大規模的施打計畫，所以從蘇院長到謝長廷的表態，筆者合理推斷，6月日本將會來1000萬劑疫苗。

這也表示台股還會再往上衝，族群方面，相關解封的概念股，像是觀光股、食品股、航運股、飯店股等，例如雄獅、王品、長榮航、國賓等，這些股票在6月的表現都會很好，有機會回到疫情前，甚至股價會創新高，看看以色列打疫苗解封後，股市已經連續創新高，另一方面，相關疫苗檢測股，在疫苗陸續到位後，反而要找出場點，將資金輪動到5月營收好且本益比的的電子、傳產以及相關解封的概念股身上。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)