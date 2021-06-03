王柏傑今年4月大方認愛謝欣穎，交往不到兩個月就被誤傳兩人分手，王柏傑的經紀人上月26日出面闢謠表示「沒事，他們很好，都好好的，謝謝大家關心」，謝欣穎更親曬出一張王柏傑在清掃庭院的「女友視角」照片，證實兩人感情依舊甜蜜。
謝欣穎今日（6／3）再貼出和狗狗的居家生活照片，寫道「柴米夫妻の相夫教子」，網友驚呼「夫妻？」、「該不會閃婚了」、「好溫暖的視角」，紛紛貼出愛心。求證王柏傑和謝欣穎是否閃婚？王的經紀人表示：「沒有啦！哈哈哈哈我覺得只是一個比喻，不要想太多，謝謝大家關心。」
(中時 )
王柏傑今年4月大方認愛謝欣穎，交往不到兩個月就被誤傳兩人分手，王柏傑的經紀人上月26日出面闢謠表示「沒事，他們很好，都好好的，謝謝大家關心」，謝欣穎更親曬出一張王柏傑在清掃庭院的「女友視角」照片，證實兩人感情依舊甜蜜。
謝欣穎今日（6／3）再貼出和狗狗的居家生活照片，寫道「柴米夫妻の相夫教子」，網友驚呼「夫妻？」、「該不會閃婚了」、「好溫暖的視角」，紛紛貼出愛心。求證王柏傑和謝欣穎是否閃婚？王的經紀人表示：「沒有啦！哈哈哈哈我覺得只是一個比喻，不要想太多，謝謝大家關心。」
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