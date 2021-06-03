入境廈門需事先下載「閩政通App」 完成i廈門申報 18:372021/06/03 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 入境廈門需事先下載「閩政通App」完成i廈門申報。（長榮航空微信公眾號） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對立榮航空地勤無視旅客持核酸陽性證明仍可搭機飛往廈門，大陸廈門海關今天下午立即規定，入境廈門需事先下載「閩政通App」完成i廈門申報。 長榮航空微信公眾號3日傍晚公告，「因應中國海關疫情防控要求，所有旅客務必於登機前完成中國海關出入境電子健康申報；前往廈門的旅客，另需下載閩政通App完成i廈門申報」。 扯！PCR陽性竟可登機 立榮飛廈門航班載到2確診者 人行擴大反洗錢監管擬納開發商仲介 巨額現金收付需申報 (中時 ) #廈門 #政通 #下載 #App #申報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬祖今入境全完成快篩 縣長劉增應感謝旅客配合 16:562021/06/03 生活 虛構萬餘女性用戶誘惑充值 陸「趣住」App涉詐騙被查 11:202021/06/03 兩岸 i13傳提前拉貨 光學雙雄6月飄蘋果香 04:102021/06/01 財經要聞 反洗錢 房產貴金屬交易須申報 04:102021/06/03 焦點新聞 《百貨股》虛實並進 全家APP三功能搶客 15:582021/06/02 財經 社交距離APP遭爆僅建檔29名確診者 指揮中心：現在已經有183位 12:132021/06/01 生活 買屋賣屋必看重點筆記 永慶房屋盤點買方賣方注意事項 圓滿每一次成交 15:412021/06/03 財經 申報投資損失 常見三錯誤 04:102021/06/03 產業特刊 2020年蘋果App Store生態收入 半數由大陸貢獻 16:322021/06/03 財經 5機場快篩站今啟用 隱匿症狀要負法律責任 10:392021/06/02 生活 宜蘭防疫零接觸 e指遠端便政 04:102021/06/03 地方新聞 兩岸熱門新聞 北京將塑造可信可愛可敬中國形象 學者：要調整戰狼外交了 - 兩岸 1.2億度燃燒101秒 陸「人造太陽」刷新紀錄 - 兩岸 陸開發中繼鏈路為量子通訊搭鵲橋 提升傳輸速率4倍 - 兩岸 陸哪些高科技超越美？美國防官員語驚四座 - 兩岸 抗疫神器！廣州「獵鷹號」氣膜方艙實驗室啟用 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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