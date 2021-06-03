針對立榮航空地勤無視旅客持核酸陽性證明仍可搭機飛往廈門，大陸廈門海關今天下午立即規定，入境廈門需事先下載「閩政通App」完成i廈門申報。

長榮航空微信公眾號3日傍晚公告，「因應中國海關疫情防控要求，所有旅客務必於登機前完成中國海關出入境電子健康申報；前往廈門的旅客，另需下載閩政通App完成i廈門申報」。

(中時 )