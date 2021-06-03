新冠疫情延燒，全台三級警戒持續展延，政府呼籲國人除非必要應避免外出，民眾使用數位通路完成金融服務的比例也隨之大幅提升。星展銀行（台灣）也與保險公司共同推出視訊保險簽單服務，讓客戶無須出門，即可透過安全、便捷的數位方式，零接觸完成金融服務。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展多年前就針對數位轉型進行超前部署，並在疫情考驗下充分展現數位領先地位。自5月中以來，星展銀行（台灣）分行來客數大幅減少，消金客戶使用各種數位通路比例則顯著提升，不同通路成長幅度約為3％至38％不等。目前已有超過60％的基金交易、換匯、信用卡及信貸申請，以及約70％的轉帳皆透過網銀或行動銀行完成；同時，企業客戶使用數位通路完成企業金融交易的比例，也較疫情前大幅成長近10％。

星展銀行（台灣）宣布即日起推出期間限定視訊保險簽單服務，在與客戶確認投保需求及欲購買的保險商品後，即可協助客戶進行線上視訊簽單作業，過程中理專將依規定出示銷售證照表明身分，並向客戶確認身分、投保意願及取得同意採視訊執行後，由客戶親自簽署投保相關文件，全程採視訊方式進行，後續並安排正本取件，為客戶在這個格外需要保障的艱難時刻，提供安全的保險服務。

同時，星展銀行（台灣）也持續推動數位金融、鼓勵客戶善用數位及自動化通路完成交易，並響應政府政策在疫情三級警戒期間，提供客戶使用行動銀行、網路銀行辦理跨行轉帳及繳款免手續費，以及實體ATM跨行轉帳手續費減免優惠。此外，星展銀行（台灣）於去年下半年推出的全新數位平台「星展digibank」，提供囊括查詢、交易、投資、繳款、服務與產品申請等54項完整功能。

在企業金融業務方面，星展銀行（台灣）亦提供多樣化的數位解決方案。企業客戶可經由星展IDEAL企業網路銀行，線上執行及授權轉帳匯款交易、隨時查看帳戶餘額及收付款狀態、申辦定存、產出一次性報表或進行自動化報表排程，並可透過線上即時換匯服務（Deal-On-Line）輕鬆完成線上外匯交易。另外，領先同業提供的數位動態密碼器（Digital Token），更讓客戶只要透過行動裝置，即可辦理授權交易。

(中時 )