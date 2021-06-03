據美國地質調查局(USGC)的資料，印尼馬古魯海（Molucca Sea)在下午6點10分左右發生規模6.1的海底地震，震源深度31.2公里，周邊的港口正提防是否有海嘯，所幸到目前為止，還沒有關於地震造成任何損失或人員傷亡的報告。
印尼是世界最大的群島國家，分成好幾個島嶼群，這場地震位在摩鹿加群島的蘇拉威西島與哈馬黑拉島中間的馬古魯海，是地球上島嶼最密布的區域之一。這些島嶼大多數是地殼錯動帶造成的，因此經常發生地震。
(中時新聞網)
據美國地質調查局(USGC)的資料，印尼馬古魯海（Molucca Sea)在下午6點10分左右發生規模6.1的海底地震，震源深度31.2公里，周邊的港口正提防是否有海嘯，所幸到目前為止，還沒有關於地震造成任何損失或人員傷亡的報告。
印尼是世界最大的群島國家，分成好幾個島嶼群，這場地震位在摩鹿加群島的蘇拉威西島與哈馬黑拉島中間的馬古魯海，是地球上島嶼最密布的區域之一。這些島嶼大多數是地殼錯動帶造成的，因此經常發生地震。
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