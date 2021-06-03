疫情肆虐，長輩居家照護成為民眾家庭課題之一，桃園衛生局表示，目前日照中心全面停止，但也有部分日照中心為保持關懷力度，將原實體關懷、課程轉為透過每天線上直播一起跳健康操，更同時建立長輩電子聯絡簿，讓日照中心在疫情中仍能掌握長輩的身心健康。

因應疫情升級，桃園的日照中心皆停止實體服務，中壢新明社區長照中心主任陳帟綺表示，我們關懷的長輩包含失能者、身心障礙者，年齡在50歲到90歲之間，三級警戒期間，我們會透過線上直播、預錄的方式帶著長輩在家一起健身操，更在長輩和日照中心建立電子聯絡簿，已掌握長輩的身心狀況。

陳帟綺指出，目前除了線上健康操、電話關懷外，也會透過社工、照服員線上教導長輩製作簡單居家手作，並補充，與社會局共同發展的app「桃寶聯絡簿」，可以協助長輩居家記錄血壓、體溫、精神狀況等多項身心紀錄，亦能讓營養師、社工和長輩能夠保持雙向溝通。

長輩是否會有電子產品的使用障礙？對此陳表示，疫情升級前，日照中心都有設計3C設備使用課程，現在中心的長輩都具有基本的資訊使用能力，所以其實長輩在使用上都很順利，更指出，中心過去還曾經和高齡90歲的長輩進行line的溝通，強調線上關懷沒問題。

桃園社會局指出，目前桃園已有怡德、明心、錸工場、金色年華、幸福等5家日照中心透過Line視訊、Gooogle meet、Zoom等軟體進行線上課程，其餘仍有3家在規畫中。

(中時 )