桃園市八德區3歲男童獨自走在溪濱公園，並嚎啕大哭。八德警方獲報，因為找不到男童名字、住址，因此只好當臨時保母，幸好經過1處社區時，男童一直喊「媽媽」，警方詢問管理員，順利找到男童住家。

八德分局八德派出所警員劉采葳、蔣孟辰日前下午15時許進行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱轄區建德路與廣興五街口有名孩童走失，便立即前往處理，到達現場時見3歲男童嚎啕大哭。

劉采葳見狀便立即上前關心男童，男童支支吾吾無法完整表達姓名及住家地址，便先將男童載上車再沿著八德重畫區周遭幹道及社區訪查，希望盡快將男童送返雙親的懷中，期間劉充當臨時保姆安撫著男童情緒，也慢慢從男童支支吾吾的言語中聽出端倪。

當帶著男童來到興仁夜市旁的社區時，男童突然大喊媽媽，劉員聽聞後立即將男童帶下車並向社區管理中心詢問，確認男童確實居住於該址，並請社區保全協助通知該男童家長，此時便焦急趕來接回男童。男童可能趁家長不注意的時候自己走出家門，好在有警方及熱心民眾協助下，短時間內幼童就平安順利回到父母懷抱，男童父親也深表感激，另警方也提醒家長多注意孩童動向，以免再次發生類似狀況。

(中時 )