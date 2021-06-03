有八工商團體向總統反應疫苗相關議題，總統府發言人張惇涵今表示，今日上午蔡英文總統於官邸，會見包括台灣商業總會、雙北商業會理事長等工商界團體代表，政府相關部門正日夜緊盯，催促供貨進度，期待確保疫苗供應如期如質。疫苗是要打進身體的，從進口、配送至接種，政府責無旁貸。

張惇涵表示，今天的會見上，總統在官邸會見八工商團體代表，了解目前產業因應疫情狀況，並聽取各項建言。總統感謝工商業界在疫情期間的共同努力，面對這波疫情挑戰，總統期待工商業界持續給予政府支持，協力將防疫及紓困等工作做得更好。

張惇涵說，總統特別關注此次受到疫情衝擊最大的雙北，也向與會的新北市商業會賴瑞昌、台北市商業會吳發添兩位理事長了解兩地目前中小企業、自營工作者等各種商業營運的狀況，也請兩位理事長，隨時就最新的狀況與需要的協助向政府反映，以利後續紓困等工作的推行。

對於部分團體代表表達自購疫苗的意見，總統表示，目前台灣已經外購約2,000萬劑疫苗，然而，國際疫情嚴峻，導致國際疫苗供應緊張，但政府相關部門正日夜緊盯，催促供貨進度，期待確保疫苗供應如期如質。

張惇涵說，近期也有企業與民間團體提出洽購疫苗部分，總統表示肯定並指出，政府會與民間共同努力，爭取更多疫苗供貨，不存在所謂刁難等問題。總統也向與會人士說明，疫苗是要打進身體的，從進口、配送至接種，政府責無旁貸，務必確保國人的健康安全，並達到國家整體防疫的成效。

張惇涵表示，至於媒體所關心的日本協助台灣疫苗部分，期望能有進一步的發展與好消息，屆時會再向國人報告，現階段沒有評論。

(中時 )