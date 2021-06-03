行政院推「紓困4.0」拍板定案，衛福部3日撥出首波紓困金3億7000多萬，當中屏東縣符合紓困資格的弱勢民眾及急難紓困者近6萬4000人，對此，屏縣府加快腳步完成資料核定，預計4日入帳民眾帳戶內，即時協助民眾渡難關。

縣府社會處指出，屏東縣辦理行政院關懷弱勢加發生活補助，發放對象為5月至7月符合下列資格之一：領取身障者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、特殊境遇家庭子女（含孫子女）生活津貼或子女（含孫子女）教育補助等民眾，以及5月至7月未領取前項各款補助的低收入戶及中低收入戶兒童與少年。

而經統計，屏東共5萬328人符合資格，每人每月1500元，一次性發給3個月4500元，總計2億2647萬6000元。

而因疫情影響但無軍、公、教、勞、農等社會保險身分的擴大急難紓困，社會處說，去年曾有申辦紀錄，無論通過與否，主動納入審查，無須再由民眾提供相關佐證資料。而縣府依照去年申請紓困對象資料，也已完成首批次的審核作業，排除已死亡或已另行投保社會保險身分者，統計通過1萬3497件，紓困金額為1億4501萬5000元。

「沒有臨櫃申請、不用跑公所申請！」社會處呼籲，因應疫情擴大急難紓困，今年新申請案，申請方式為「線上申請」與「郵寄申請」2種方式，簡化去年需檢附許多佐證資料的規定，申請後由中央系統協助查調資料、進行審核，讓申請便利、審核快速、即時紓困。

至於弱勢加發生活補助部分，社會處說，屏縣符合資格的中低收入戶的兒童或少年，尚有缺乏郵局匯款帳戶資料者，已請各鄉鎮公所通知民眾，盡速辦理補發作業。

縣長潘孟安強調，此次疫情來得又急又猛，百工百業受到嚴峻衝擊，為加速紓困作業，讓民眾盡速領到紓困金，縣府採取免申請、直接系統審核，由中央於3日直接以匯款、匯票方式撥款，協助民眾紓困。

(中時 )